Два известных игрока дали согласие на переход в "Милан"

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Два известных игрока дали согласие на переход в "Милан"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини и вингер "Лиона" Мемфис Депай дали согласие на переход в "Милан", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, оба футболиста готовы присоединиться к "россонери" даже в случае исключения команды из Лиги Европы из-за нарушения правил ФФП.

Впрочем, переходы бельгийца и голландца может не потянуть сам "Милан". Дело в том, что трансфер Депая оценивается в 40 миллионов евро, а Феллаини требует слишком высокую зарплату.

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