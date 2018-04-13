Два камбэка из четырех, достойный вылет ЦСКА и другие итоги 1/4 финала Лиги Европы

Редакция SoccerNews подводит итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов.

ЦСКА достойно завершает выступления в еврокубках

Признаться честно, мало кто верил в проход ЦСКА еще до первого матча в Лондоне. Во-первых, потому что уровень команд и всего остального несопоставим. Во-вторых, "Арсенал" после того, как стало понятно, что команде не светит место в Лиге Чемпионов на следующий сезон через Премьер-Лигу, "канониры" целиком и полностью сосредоточились на Лиге Европы. Поединок на "Эмирейтс" завершился разгромом армейцев со счетом 4:1, а это означало, что единственному оставшемуся российскому клубу в евротурнире необходимо было домашний матч выигрывать с разницей в три мяча. Насмотревшись ответных матчей с участием "Ромы" и "Ювентуса", подопечные Арсена Венгера начали встречу трусливо - не в свойственной для себя манере, закрывшись на своей половине поля. На протяжении практически всего первого тайма ЦСКА доминировал в игровом плане, но в целом на поле царила скука и уныние, прежде всего, благодаря англичанам. Но в концовке первой 45-ти минутки "красно-синим" удалось дожать "пушкарей", и Федор Чалов открыл счет в матче.

Воодушевлены такими раскладами, подопечные Гончаренко на второй тайм вышли еще более заряженными и уже спустя пять минут забили второй усилиями Кирилла Набабкина. Чудо было как никогда близко и уже витало в воздухе, "ВЭБ Арена" гнала своих любимцев вперед, но, к сожалению, после экватора второго тайма у армейцев сели батарейки, чем не могли не воспользоваться такой опытный клуб, как "Арсенал". На 75-й минуте Данни Уэлбэк фактически в одиночку сократил отставание в счете, а уже под финальный свисток Аарон Рэмзи позволил лондонцам уйти от поражения – 2:2. ЦСКА прекратил выступления в Лиге Европы. Но в чем-то упрекнуть команду Гончаренко вряд ли у кого повернется язык. Московский клуб и так превзошел все ожидания и подарил массу эмоций многомиллионной болельщицкой аудитории футбола, покинув турнир с высоко поднятой головой.

Суровый австрийский камбэк

После того, как главная сенсация текущего розыгрыша Лиги Европы "Зальцбург" подряд грохнул "Реал Сосьедад" и дортмундскую "Боруссию", уже никто и не удивляется, что команда в четвертьфинале справилась с римским "Лацио". Но повод восторгаться "быками" все же есть, потому что события развивались в этой австрийско-итальянской дуэли развивались самым невероятным образом.

В первом матче на "Стадио Олимпико" команды устроили перестрелку, в которой характер проявили ребята Симоне Индзаги, сделав, казалось, комфортный задел в два мяча. Но не тут-то было. Встреча в Австрии вышла еще более эпичной и грандиозной. Для того, чтобы раскочегариться обеим командам понадобилось чуть менее часа игры. Первыми счет открыли "орлята": Иммобиле шикарным образом реализовал выход один на один с вратарем после разрезающей передачи Луиса Альберто. По завершении матча точно можно сказать, что лучше бы они этого не делали. Потому как "быки" разозлились не на шутку и уже через минуту восстановили паритет.

Взяв небольшую передышку, "Зальцбург" в середине второго тайма выдал фантастические четыре минуты, в рамках которых сотворил еще три забитых мяча. После такого "Лацио" уже не смог прийти в себя, хотя для того, чтобы остаться в игре, римлянам необходимо было забить всего один. В итоге, 6:5 по сумме двух матчей в пользу австрийского клуба, который продолжает свое историческое победное шествие по раунду плей-офф Лиги Европы.

Сумасшедшая перестрелка в Марселе

Не менее выдающимся и эмоционально наполненным, чем в Зальцбурге, вышел ответный поединок во Франции между местным "Марселем" и "Лейпцигом". Первая дуэль в Германии завершилась по-немецки скромной минимальной победой "быков", ответка же – стала ее полной противоположностью.

Обе команды с первых же секунд матча согласились на фестиваль и стали играть в открытый футбол. Причем такой тон задали именно гости: уже на второй минуте "быки" вели в счете и, казалось, поставили "провансальцев" в затруднительное положение, ведь хозяевам в этом случае нужно было забивать уже три мяча. Подопечных Руди Гарсии это ничуть не смутило и уже на перерыв хозяева ушли со счетом 3:1 в свою пользу. Более того, перевес "бело-голубых" мог стать еще большим, если бы арбитр засчитал шедевр Димитри Пайе на 16-й минуте. По ходу второго тайма чаша весов снова склонилась в пользу гостей, когда на 55-й минуте Огюстен расстрелял марсельские владения. И все же последнее слово осталось за лидером и капитаном "Олимпика" Пайе, который уже спустя пять минут сотворил еще один шедевр – 4:2. Уже в компенсированное время "Лейпциг" бросил вперед все свои силы, на последний угловой пошел и вратарь Гулачи, но штурм "быков" не удался и "Марсель" поставил жирную точку в противостоянии – Сакаи издали расстрелял пустые ворота.

"Атлетико" проиграл битву, но выиграл войну

Самой скучной из всех ответных встреч вышла лиссабонская битва "Спортинга" и "Атлетико". Мадридцы сделали свое дело в первом матче, победив с удобным счетом 2:0. Поэтому команда Диего Симеоне в свойственной для себя манере действовала от обороны, старясь удержать преимущество. "Зелено-белые", как и положено в такой ситуации, агрессивно. Болельщики "матрасников" занервничали уже на 28-й минуте первого тайма, когда хозяева распаковали ворота Яна Облака. Несмотря на колоссальный статистический перевес, "Атлетико" все удержал измененный в середине первого тайма счет, хотя обязан был и этот матч выигрывать – невероятным транжирством вдруг занялся Антуан Гризманн.

Таким образом, фаворит текущего розыгрыша Лиги Европы с определенными трудностями, но все же выходит в полуфинал второго по значимости евротурнира.

Богдан Архипенко

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