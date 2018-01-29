Два клуба АПЛ борются за Старриджа

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Два клуба АПЛ борются за Старриджа

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж по-прежнему может покинуть клуб в течение зимнего трансферного окна, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 28-летнего футболиста хотят арендовать "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". "Красные" ведут переговоры с обоими клубами одновременно.

В этом сезоне Старридж сыграл за "Ливерпуль" 14 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи.

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