Два клуба АПЛ интересуются форвардом ЦСКА Оланаре

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает All Nigeria Soccer.

По информации ресурса, в услугах футболиста заинтересованы "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", скауты которых наблюдали за игрой Оланаре на матче против "Янг Бойз".

В действующем сезоне Оланаре провел три матча и забил один гол.

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