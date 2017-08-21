Два клуба АПЛ интересуются форвардом ЦСКА Оланаре

Теги ньюкасл юнайтедтоттенхэмцска москвааарон оланаре

Два клуба АПЛ интересуются форвардом ЦСКА Оланаре

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает All Nigeria Soccer.

По информации ресурса, в услугах футболиста заинтересованы "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", скауты которых наблюдали за игрой Оланаре на матче против "Янг Бойз".

В действующем сезоне Оланаре провел три матча и забил один гол.

Читайте также: Гришин: "Оланаре не вписывается в игру ЦСКА". | http://soccernews.ru

комментарии
Messi

Тотенхэм враги себе что ли этого деревянного покупать

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов