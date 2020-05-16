Два клуба АПЛ интересуются Гётце

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Два клуба АПЛ интересуются Гётце

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце может продолжить карьеру в Англии, сообщает Tribal Football.

По информации источника, в услугах звёздного немца заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм".

27-летний хавбек грядущим летом станет свободным агентом, поэтому сможет присоединиться к новому клубу бесплатно.

В текущем сезоне Гётце сыграл за "Боруссию" 19 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10,5 миллионов евро.

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