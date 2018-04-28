Два клуба АПЛ интересуются Головиным

Полузащитник ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

В услугах 21-летнего россиянина заинтересованы "Саутгемптон" и "Ньюкасл", однако оба клуба не готовы платить за хавбека требуемые 20 миллионов евро.

В этом сезоне Головин сыграл за ЦСКА 40 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

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