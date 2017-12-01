Два клуба АПЛ интересуются хавбеком "Краснодара"

Теги кристал пэласвест бромвич альбионкраснодаршарль каборе

Два клуба АПЛ интересуются хавбеком "Краснодара"

Два клуба английской Премьер-лиги интересуются хавбеком "Краснодара" Шарлем Каборе, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, на 29-летнего африканца претендуют "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич". Сумма возможного трансфера оценивается в 6,8 миллионов евро.

В этом сезоне Каборе сыграл за "Краснодар" 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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