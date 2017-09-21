Два клуба АПЛ нацелились на Кавани

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани попал в сферу интересов двух английских клубов, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, в услугах футболиста заинтересованы "Челси" и "Эвертон". Напомним, что ранее в ПСЖ произошел конфликт между Неймаром и Кавани, после чего бразилец потребовал от руководства продать уругвайца.

В текущем сезоне Кавани провел 8 матчей и забил 9 голов.

Читайте также: На Кавани появился первый претендент. | http://soccernews.ru