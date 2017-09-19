Два клуба АПЛ нацелились на юного форварда "Дженоа"

Форвард "Дженоа" Пьетро Пеллегри может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, в услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Сити" и "Челси".

Отметим, что в прошедший уик-энд 16-летний Пеллегри стал самым молодым автором дубля в Серии А.

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