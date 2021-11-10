Два клуба АПЛ опережают "Баварию" и "Реал" в борьбе за Захаряна и Тюкавина
Фото сайт РПЛ
Хавбек "Динамо" Арсен Захарян и нападающий Константин Тюкавин привлекли к себе внимание клубов АПЛ.
Как сообщает TeamTalk, "Манчестер Сити" и "Челси" являются лидерами в гонке за молодыми талантами.
Отмечается, что Захаряном и Тюкавиным также интересуются "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Реал", "Атлетико", "Севилья", "Аталанта", "Интер", "Рома", "Лестер", "Эвертон", "Брайтон" и "Брентфорд".
Контракты обоих футболистов с "Динамо" рассчитаны до лета 2024 года. Трансферная стоимость Захаряна оценивается в 9 миллионов евро, Тюкавина - в 6,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18