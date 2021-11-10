Два клуба АПЛ опережают "Баварию" и "Реал" в борьбе за Захаряна и Тюкавина

Теги манчестер ситичелсиарсен захарянконстантин тюкавинбавария мюнхенреал мадридтрансферы

Два клуба АПЛ опережают "Баварию" и "Реал" в борьбе за Захаряна и Тюкавина Фото сайт РПЛ

Хавбек "Динамо" Арсен Захарян и нападающий Константин Тюкавин привлекли к себе внимание клубов АПЛ.

Как сообщает TeamTalk, "Манчестер Сити" и "Челси" являются лидерами в гонке за молодыми талантами.

Отмечается, что Захаряном и Тюкавиным также интересуются "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Реал", "Атлетико", "Севилья", "Аталанта", "Интер", "Рома", "Лестер", "Эвертон", "Брайтон" и "Брентфорд".

Контракты обоих футболистов с "Динамо" рассчитаны до лета 2024 года. Трансферная стоимость Захаряна оценивается в 9 миллионов евро, Тюкавина - в 6,5 миллиона евро.

Читайте также: Андрей Воронин исключил переход Захаряна в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену

"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов