Два клуба АПЛ опережают "Баварию" и "Реал" в борьбе за Захаряна и Тюкавина

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Хавбек "Динамо" Арсен Захарян и нападающий Константин Тюкавин привлекли к себе внимание клубов АПЛ.

Как сообщает TeamTalk, "Манчестер Сити" и "Челси" являются лидерами в гонке за молодыми талантами.

Отмечается, что Захаряном и Тюкавиным также интересуются "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Реал", "Атлетико", "Севилья", "Аталанта", "Интер", "Рома", "Лестер", "Эвертон", "Брайтон" и "Брентфорд".

Контракты обоих футболистов с "Динамо" рассчитаны до лета 2024 года. Трансферная стоимость Захаряна оценивается в 9 миллионов евро, Тюкавина - в 6,5 миллиона евро.

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