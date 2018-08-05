Два клуба АПЛ отказались от покупки Йерри Мины

"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" отказались от покупки защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мины, информирует goal.com.

По сведениям источника, "красные дьяволы" свернули переговоры по колумбийцу, так как решили сделать ставку на Тоби Алдервейрелда из лондонского "Тоттенхэма", а "ириски" остались недовольны тем, что 23-летний бек предпочел переходу в их стан переезд на "Олд Траффорд".

Напомним, в понедельник Райола представит "Манчестер Юнайтед" предложение "Барселоны" по Погба. | soccernews.ru