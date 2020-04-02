Два клуба АПЛ перебили предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу

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Два клуба АПЛ перебили предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу

"Манчестер Сити" и "Челси" пытаются перехватить нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса у "Барселоны".

Как сообщает Metro, клубы АПЛ перебили предложение каталонцев, а именно они предлагают аргентинцу более выгодные финансовые условия.

Отмечается, что "горожане" и "аристократы" предлагают игроку зарплату более 10 миллионов евро за сезон.

Однако ранее сообщалось, что сам Мартинес предпочитает перейти в "Барселону".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я и не удивлен ... Гном уаеренно ведет Барму к дефолту ... Ради денег он готов предавать кого угодно ...

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