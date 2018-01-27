Два клуба АПЛ поборются за Брозовича

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Два клуба АПЛ поборются за Брозовича

"Арсенал" и "Эвертон" поборются за полузащитника "Интера" Марцело Брозовича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "канониры" и "ириски" уже начали переговоры с представителями миланского клуба по поводу трансфера 25-летнего хорвата. Сумма возможной сделки оценивается в 15-20 миллионов евро.

В этом сезоне Брозович сыграл за "Интер" 17 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

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