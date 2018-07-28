Два клуба АПЛ поборются за игрока сборной Мексики

Хавбек "Порту" Эктор Эррера может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sportsmole, в услугах 28-летнего игрока сборной Мексики заинтересованы "Арсенал" и "Фулхэм".

Отмечается, что Эррера впечатлил клубы своей игрой на ЧМ-2018.

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