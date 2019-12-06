Два клуба АПЛ поборются за Умтити

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Два клуба АПЛ поборются за Умтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, в подписании французского центрбека заинтересованы "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Впрочем, сам футболист не горит желанием уходить из каталонского клуба, несмотря на малое количество игровой практики.

В текущем сезоне 26-летний Умтити сыграл за "Барсу" всего 5 матчей. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

Не пропустите: Игрок "Барселоны" может в январе перейти в "Хетафе". | http://soccernews.ru
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