Два клуба АПЛ поборются за Умтити
Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe.
По информации источника, в подписании французского центрбека заинтересованы "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Впрочем, сам футболист не горит желанием уходить из каталонского клуба, несмотря на малое количество игровой практики.
В текущем сезоне 26-летний Умтити сыграл за "Барсу" всего 5 матчей. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|15
|43
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Бернли
|15
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|14
|Борнмут
|15
|16
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|16
|Астон Вилла
|15
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|15
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8