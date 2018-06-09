Два клуба АПЛ поборются за защитника "Тулузы" Исса Диопа, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, речь идёт о "Фулхэме" и "Эвертоне", которые заинтересованы в приобретении 21-летнего сенегальца текущим летом.

"Тулуза" готова продать своего воспитанника за 30 миллионов евро.

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