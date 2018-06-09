Два клуба АПЛ поборются за защитника "Тулузы"

Теги эвертонфулхэмтулузаисса диоп

Два клуба АПЛ поборются за защитника "Тулузы"

Два клуба АПЛ поборются за защитника "Тулузы" Исса Диопа, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, речь идёт о "Фулхэме" и "Эвертоне", которые заинтересованы в приобретении 21-летнего сенегальца текущим летом.

"Тулуза" готова продать своего воспитанника за 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Эвертон" объявил об уходе Роблеса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов