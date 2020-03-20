Два клуба АПЛ поспорят за Доннарумму
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма привлёк внимание двух английских клубов, утверждает The Sun.
По сведениям издания, летом купить итальянского стража ворот попытаются "Эвертон" и "Челси".
Возможная сделка оценивается примерно в 50 миллионов евро.
В текущем сезоне 21-летний Доннарумма пропустил 33 гола в 26 матчах за "Милан". Его контракт с клубом истекает в 2021 году.
Не пропустите: "Милан" рассматривает двух вратарей на замену Доннарумме. | http://soccernews.ru
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