Два клуба АПЛ поспорят за Доннарумму

Теги миланэвертончелсиджанлуиджи доннарумматрансферы

Два клуба АПЛ поспорят за Доннарумму

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма привлёк внимание двух английских клубов, утверждает The Sun.

По сведениям издания, летом купить итальянского стража ворот попытаются "Эвертон" и "Челси".

Возможная сделка оценивается примерно в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний Доннарумма пропустил 33 гола в 26 матчах за "Милан". Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

Не пропустите: "Милан" рассматривает двух вратарей на замену Доннарумме. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зидан благодаря коронавирусу останется в "Реале" вне зависимости от результатов сезона

Зидан благодаря коронавирусу останется в "Реале" вне зависимости от результатов сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов