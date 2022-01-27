Два клуба АПЛ поспорят за нападающего "Наполи" Осимхена

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Два клуба АПЛ поспорят за нападающего "Наполи" Осимхена

Фото инстаграм Виктора Осимхена

Нигерийский форвард "Наполи" Виктор Осимхен привлёк внимание двух клубов из Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, купить 23-летнего футболиста хотят "Арсенал" и "Ньюкасл".

Ранее стало известно о готовности неаполитанцев продать одного из своих лидеров за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Осимхен сыграл за "Наполи" 16 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Арсенал" хочет получить скидку на форварда "Реал Сосьедада". | http://soccernews.ru
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