Два клуба АПЛ поспорят за полузащитника "Интера" Весино

Фото инстаграм Матиаса Весино

Хавбек миланского "Интера" Матиас Весино может во время зимнего трансферного окна оказаться в английском клубе.

По информации журналиста Николо Скиры, 30-летний футболист интересен "Ньюкаслу" и "Лестеру".

"Нерадзурри" не исключают продажу уругвайца, поскольку летом он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Весино сыграл за "Интер" 15 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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