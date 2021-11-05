Два клуба АПЛ поспорят за вратаря сборной России Хайкина

Фото инстаграм Никиты Хайкина

Голкипер "Буде-Глимт" Никита Хайкин может продолжить карьеру в Англии, утверждает Football Insider.

По сведениям издания, 26-летний россиянин привлёк внимание "Уотфорда", "Норвича" и нескольких клубов из Чемпионшипа.

Сообщается, что за игрой вратаря уже воочию следили скауты "шершней" и "канареек".

В текущем сезоне Хайкин сыграл за "Буде-Глимт" 28 матчей и пропустил 25 голов. Его рыночная стоимость - 600 тысяч евро.

В ноябре страж ворот получил дебютный вызов в сборную России. Он будет готовиться к решающим играм квалификации ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

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