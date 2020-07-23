Два клуба АПЛ поспорят за защитника "Ювентуса"

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал может продолжить карьеру в Англии.

По информации журналиста Николо Скиры, на 22-летнего турка нацелились "Лестер" и "Вулверхэмптон".

"Старая синьора", в свою очередь, не хочет продавать перспективного игрока и уже отклонила 30-миллионное предложение по нему.

Демирал не играет с января из-за травмы передней крестообразной связки колена и повреждения мениска. Его возвращение в строй ожидается в августе.

Не пропустите: У Хамеса есть предложения от четырёх клубов. | http://soccernews.ru