Два клуба АПЛ поспорят за защитника "Ювентуса"

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Два клуба АПЛ поспорят за защитника "Ювентуса"

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал может продолжить карьеру в Англии.

По информации журналиста Николо Скиры, на 22-летнего турка нацелились "Лестер" и "Вулверхэмптон".

"Старая синьора", в свою очередь, не хочет продавать перспективного игрока и уже отклонила 30-миллионное предложение по нему.

Демирал не играет с января из-за травмы передней крестообразной связки колена и повреждения мениска. Его возвращение в строй ожидается в августе.

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