Два клуба АПЛ поспорят зимой за Коутиньо

Теги барселонафилиппе коутиньоарсенал лондонтоттенхэмливерпультрансферы

Два клуба АПЛ поспорят зимой за Коутиньо

Фото инстаграм Филипе Коутиньо 

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может во время январского трансферного окна вернуться в Англию.

По информации El Nacional, "сине-гранатовые" готовы отдать 29-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.

В подписании бразильца заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм". "Ливерпуль" от возвращения хавбека отказался по решению главного тренера Юргена Клоппа.

В этом сезоне Коутиньо сыграл за "Барсу" 3 матча. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока - 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" объявила о трансфере турецкого суперталанта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" могут совершить обмен игроками

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" могут совершить обмен игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов