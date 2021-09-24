Два клуба АПЛ поспорят зимой за Коутиньо

Фото инстаграм Филипе Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может во время январского трансферного окна вернуться в Англию.

По информации El Nacional, "сине-гранатовые" готовы отдать 29-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.

В подписании бразильца заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм". "Ливерпуль" от возвращения хавбека отказался по решению главного тренера Юргена Клоппа.

В этом сезоне Коутиньо сыграл за "Барсу" 3 матча. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока - 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" объявила о трансфере турецкого суперталанта. | http://soccernews.ru