Два клуба АПЛ поспорят зимой за Коутиньо
Фото инстаграм Филипе Коутиньо
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может во время январского трансферного окна вернуться в Англию.
По информации El Nacional, "сине-гранатовые" готовы отдать 29-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.
В подписании бразильца заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм". "Ливерпуль" от возвращения хавбека отказался по решению главного тренера Юргена Клоппа.
В этом сезоне Коутиньо сыграл за "Барсу" 3 матча. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока - 30 миллионов евро.
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|3
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18