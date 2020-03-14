Два клуба АПЛ предлагают признать сезон недействительным

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Два клуба АПЛ предлагают признать сезон недействительным

В АПЛ между клубами продолжаются споры касательно судьбы текущего розыгрыша чемпионата.

Как сообщает The Athletic, два клуба предлагают признать сезон недействительным. Журналист Юэн Маккенна сообщил в твиттере, что с такой инициативой выступили "Вест Хэм" и "Тоттенхэм". Однако позже он удалил твит.

Отмечается, что большинство клубов АПЛ все же хотят доиграть сезон, даже если он будет длиться до июля.

Напомним, что на данный момент АПЛ приостановлена до 4 апреля. Лидером чемпионата является "Ливерпуль", которому для досрочного чемпионства нужно выиграть в двух матчах.

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