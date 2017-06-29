Два клуба АПЛ претендуют на Раноккью

Защитник "Интера" Андреа Раноккья, скорее всего, покинет этим летом миланский клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в услугах 29-летнего итальянца заинтересованы "Хаддерсфилд" и "Вест Бромвич". Оба английских клуба уже сделали конкретные предложения "нерадзурри".

Напомним, что Раноккья вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в "Халле", сыграл 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.

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