Два клуба АПЛ претендуют на Йовича

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Два клуба АПЛ претендуют на Йовича

Фото: инстаграм Йовича\Автор неизвестен

Будущее сербского нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича остается неопределенным в последний день январского трансферного окна.

Как сообщает журналист Экрем Конур, в подписании игрока на правах аренды до конца заинтересованы сразу два клуба АПЛ - "Эвертон" и "Вест Хэм". Новый главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард лично хочет видеть серба в команде.

По информации источника, против сделки выступает "Реал", главный тренер команды Карло Анчелотти, который не хочет терять игрока в январе и сам Йович. 

В нынешнем сезоне Ла Лиги он сыграл в 11 матчах, в которых забил 1 гол и сделал два ассиста.

Также не пропустите: "Эвертон" хочет арендовать Йовича. | http://soccernews.ru

 

 
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