Два клуба АПЛ ведут борьбу за Рабьо

У полузащитника туринского "Ювентуса" Адриана Рабьо есть предложения от двух английских клубов.

По информации Sport Mediaset, подписать скандального француза хотят "Арсенал" и "Эвертон".

Сумма возможной сделки оценивается в 25-30 миллионов евро.

24-летний Рабьо выступает за "Ювентус" с лета 2019 года, сыграл 12 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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