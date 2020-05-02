Два клуба АПЛ вступили в борьбу за Йовича

Нападающий "Реала" Лука Йович может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям 90min, на сербского футболиста нацелились "Вест Хэм" и "Ньюкасл", которые готовы заполучить игрока в летнее трансферное окно.

Отмечается, что "Реал" хочет отправить Йовича в аренду. Однако "Вест Хэм" настаивает на полноценном трансфере.

В текущем сезоне на счету Йовича два гола и две результативные передачи в 24 встречах.

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