Два клуба АПЛ заинтересованы в Дибале
Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен
Аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает издание Corriere dello Sport.
Напомним, что контракт аргентинца рассчитан до конца нынешнего сезона.
По информации источника, "Арсенал" и "Ньюкасл" уже дали знать игроку о своем интересе, однако переговоры и предложения пока не последовали.
Отмечается, что Дибала хотел бы покинуть Серию А, но если вдруг не сможет найти клуб за пределами Италии, то у него есть вариант с переходом в миланский "Интер".
В текущем сезоне Дибала сыграл в 22 матчах чемпионата Италии, в которых забил 8 голов и отдал 5 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
|79
|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18