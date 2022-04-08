Два клуба АПЛ заинтересованы в Дибале

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Два клуба АПЛ заинтересованы в Дибале

Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает издание Corriere dello Sport.

Напомним, что контракт аргентинца рассчитан до конца нынешнего сезона.

По информации источника, "Арсенал" и "Ньюкасл" уже дали знать игроку о своем интересе, однако переговоры и предложения пока не последовали.

Отмечается, что Дибала хотел бы покинуть Серию А, но если вдруг не сможет найти клуб за пределами Италии, то у него есть вариант с переходом в миланский "Интер".

В текущем сезоне Дибала сыграл в 22 матчах чемпионата Италии, в которых забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

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