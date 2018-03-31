Два клуба АПЛ заинтересованы в приглашении Михайловича

Известный сербский тренер Синиша Михайлович может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает The Sun, в услугах 49-летнего специалиста заинтересованы два клуба АПЛ, названия которых не разглашаются.

Напомним, что последним клубом Михайловича был "Торино". Также он известен по работе с "Фиорентиной", "Сампдорией", "Миланом" и сборной Сербии.

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