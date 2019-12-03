Два клуба АПЛ заинтересованы в услугах экс-тренера "Валенсии"

Бывший наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, пригласить испанского специалиста на пост главного тренера хотят "Арсенал" и "Эвертон".

Напомним, что 11 сентября Марселино покинул "Валенсию" из-за конфликта с владельцем клуба Питером Лимом и с тех пор остаётся без работы.

"Арсенал" ищет преемника уволенному на прошлой неделе Унаи Эмери, а "Эвертон" раздумывает над отставкой Марку Силвы.

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