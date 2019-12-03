Два клуба АПЛ заинтересованы в услугах экс-тренера "Валенсии"

Теги арсенал лондонэвертонмарселино гарсия торальваленсия

Два клуба АПЛ заинтересованы в услугах экс-тренера "Валенсии"

Бывший наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, пригласить испанского специалиста на пост главного тренера хотят "Арсенал" и "Эвертон".

Напомним, что 11 сентября Марселино покинул "Валенсию" из-за конфликта с владельцем клуба Питером Лимом и с тех пор остаётся без работы.

"Арсенал" ищет преемника уволенному на прошлой неделе Унаи Эмери, а "Эвертон" раздумывает над отставкой Марку Силвы.

Не пропустите: Роджерс прокомментировал слухи о возможном уходе в "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА нацелился на форварда сборной Словакии

ЦСКА нацелился на форварда сборной Словакии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 14 29
3 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
4 Челси Челси 14 26
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 14 20
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 14 20
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
9 Бернли Бернли 14 18
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 14 18
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
12 Борнмут Борнмут 14 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 14 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
16 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
17 Эвертон Эвертон 13 14
18 Саутгемптон Саутгемптон 14 12
19 Норвич Сити Норвич Сити 14 11
20 Уотфорд Уотфорд 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов