Два клуба Бундеслиги интересуются форвардом "Ливерпуля"

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Два клуба Бундеслиги интересуются форвардом "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Райан Брюстер ближайшим летом может оказаться в одном из немецких клубов.

Как сообщает The Guardian, за 18-летнего футболиста намерены побороться менхенгладбахская "Боруссия" и "РБ Лейпциг".

Стоит отметить, что Брюстер до сих пор не подписал профессиональный контракт с "Ливерпулем". 

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