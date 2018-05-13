Два клуба Бундеслиги интересуются форвардом "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Райан Брюстер ближайшим летом может оказаться в одном из немецких клубов.

Как сообщает The Guardian, за 18-летнего футболиста намерены побороться менхенгладбахская "Боруссия" и "РБ Лейпциг".

Стоит отметить, что Брюстер до сих пор не подписал профессиональный контракт с "Ливерпулем".

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