Два клуба Чемпионшипа претендуют на Бэйла

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Стало известно, где может продолжить карьеру вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл, который летом станет свободным агентом.

По информации Sky Sports, 32-летний футболист рассматривает варианты с переходом в "Кардифф" или "Суонси".

Валлиец готов заключить краткосрочный контракт с одним из клубов Чемпионшипа, если его сборная попадёт на ЧМ-2022.

В противном случае Бэйл может закончить карьеру уже ближайшим летом, о чём сообщалось накануне.

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