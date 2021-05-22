Два клуба французской Лиги 1 находятся на грани банкротства

Get French Football News сообщает о серьёзных финансовых проблемах "Бордо" и "Нима".

По информации источника, обоим клубам, выступающим во французской Лиге 1, грозит банкротство.

"Бордо" и "Ним" не могут справиться с последствиями пандемии коронавируса, которая привела к досрочному завершению сезона 2019/20.

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