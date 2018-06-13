Два клуба готовы заплатить 60 миллионов евро за Силлессена
Сразу два клуба готовы заплатить 60 миллионов евро за голкипера каталонской "Барселоны" Яспера Силлессена, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что выложить сумму отступных за 29-летнего вратаря "сине-гранатовых" могут "Ливерпуль", который занят поисками нового "первого номера", и лондонский "Челси", определивший голландца альтернативой своей киперу Тибо Куртуа.
Напомним, Силлессен уже изъявил желание сменить команду. | soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31