Два клуба готовы заплатить "Барселоне" за Дембеле 80 миллионов евро

Мюнхенская "Бавария" и "Ливерпуль" проявляют интерес к вингеру каталонской "Барселоны" Усману Дембеле, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом оба гранда европейского футбола будут готовы выложить за 21-летнего француза 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 23 матчах за "Барселону".

Напомним, "Ливерпуль" встретился с окружением Доннаруммы. | soccernews.ru