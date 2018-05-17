Два клуба готовы заплатить "Барселоне" за Дембеле 80 миллионов евро

Теги барселонаусман дембелеливерпульбавария мюнхен

Два клуба готовы заплатить "Барселоне" за Дембеле 80 миллионов евроМюнхенская "Бавария" и "Ливерпуль" проявляют интерес к вингеру каталонской "Барселоны" Усману Дембеле, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом оба гранда европейского футбола будут готовы выложить за 21-летнего француза 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 23 матчах за "Барселону".

Напомним, "Ливерпуль" встретился с окружением Доннаруммы. | soccernews.ru

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