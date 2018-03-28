Два клуба готовы заплатить за Иско 100 миллионов евро

Теги реал мадридискоманчестер ситичелсипсжювентус

Два клуба готовы заплатить за Иско 100 миллионов евроМадридский "Реал" получил по своему полузащитнику Иско два солидных предложения.

Так, по сведениям испанской прессы, на сегодняшний день свой интерес к 25-летнему хавбеку "сливочных" проявили "Манчестер Сити", лондонский "Челси", туринский "Ювентус" и ПСЖ. При этом два из этих клубов вполне могут выложить за игрока 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, Иско выразил свое недовольство положением в "Реале". | soccernews.ru

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