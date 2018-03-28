Два клуба готовы заплатить за Иско 100 миллионов евро

Мадридский "Реал" получил по своему полузащитнику Иско два солидных предложения.

Так, по сведениям испанской прессы, на сегодняшний день свой интерес к 25-летнему хавбеку "сливочных" проявили "Манчестер Сити", лондонский "Челси", туринский "Ювентус" и ПСЖ. При этом два из этих клубов вполне могут выложить за игрока 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, Иско выразил свое недовольство положением в "Реале". | soccernews.ru