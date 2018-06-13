Два клуба готовы заплатить за Роналду 150 миллионов евро
Два клуба готовы заплатить за ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду 150 миллионов евро, информирует испанская пресса.
Предполагается, что указанную сумму за 33-летнего форварда "сливочных" могут заплатить "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. Вполне вероятно, что королевский клуб ввиду недовольства португальца своим положением на "Сантьяго Бернабеу" будет готов рассмотреть предложения "красных дьяволов" и парижан.
Напомним, Роналду установил рекорд сезона 2018/2019 в Ла Лиге. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31