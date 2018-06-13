Два клуба готовы заплатить за Роналду 150 миллионов евро

Два клуба готовы заплатить за ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду 150 миллионов евро, информирует испанская пресса.

Предполагается, что указанную сумму за 33-летнего форварда "сливочных" могут заплатить "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. Вполне вероятно, что королевский клуб ввиду недовольства португальца своим положением на "Сантьяго Бернабеу" будет готов рассмотреть предложения "красных дьяволов" и парижан.

Напомним, Роналду установил рекорд сезона 2018/2019 в Ла Лиге. | soccernews.ru