Два клуба хотят арендовать Мирзова у "Спартака"
Фото: инстаграм "Спартака"
Хавбек "Спартака" Резиуан Мирзов может сменить клуб.
По сведениям "Чемпионат", в аренде 28-летнего футболиста заинтересованы "Ростов" и "Химки".
Напомним, что прошлый сезон Мирзов провел в аренде в "Химках". На его счету 6 голов и один ассист в 17 играх.
Трансферное окно в России открыто до 7 сентября.
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