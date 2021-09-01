Два клуба хотят арендовать Мирзова у "Спартака"

Фото: инстаграм "Спартака"

Хавбек "Спартака" Резиуан Мирзов может сменить клуб.

По сведениям "Чемпионат", в аренде 28-летнего футболиста заинтересованы "Ростов" и "Химки".

Напомним, что прошлый сезон Мирзов провел в аренде в "Химках". На его счету 6 голов и один ассист в 17 играх.

Трансферное окно в России открыто до 7 сентября.

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