Два клуба интересуются хавбеком "Ювентуса" Бернардески

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Два клуба интересуются хавбеком "Ювентуса" Бернардески

Полузащитник туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Николо Скиры, на итальянца претендуют "Герта" и "Лион".

В текущем сезоне 26-летний хавбек провёл за "старую синьору" 15 матчей и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость Бернардески оценивается в 20 миллионов евро.

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