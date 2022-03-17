Два клуба из АПЛ хотят подписать Араухо

Фото: инстаграм Араухо\Автор неизвестен

Будущее уругвайского защитника "Барселоны" Рональда Араухо остается неопределенным на фоне контракта, который истекает летом 2023 года.

Как сообщает каталонский инсайдер Жерар Ромеро, в подписании центрального защитника заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал".

По информации источника, английские клубы предлагают уругвайцу более выгодные контракты: "Юнайтед" 8 миллионов евро в год, а "Арсенал" 6 миллионов.

"Барселона" ставит продление Араухо одним из своих приоритетов.

Также не пропустите: С мая за Холанда придётся платить больше: подробности. | http://soccernews.ru