Два клуба из АПЛ хотят подписать Араухо

Теги барселонарональд араухоманчестер юнайтедарсенал лондон

Два клуба из АПЛ хотят подписать Араухо

Фото: инстаграм Араухо\Автор неизвестен

Будущее уругвайского защитника "Барселоны" Рональда Араухо остается неопределенным на фоне контракта, который истекает летом 2023 года.

Как сообщает каталонский инсайдер Жерар Ромеро, в подписании центрального защитника заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал".

По информации источника, английские клубы предлагают уругвайцу более выгодные контракты: "Юнайтед" 8 миллионов евро в год, а "Арсенал" 6 миллионов.

"Барселона" ставит продление Араухо одним из своих приоритетов.

Также не пропустите: С мая за Холанда придётся платить больше: подробности. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды

"Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов