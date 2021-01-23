Два клуба МЛС поспорят за Фалькао

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Два клуба МЛС поспорят за Фалькао

Нападающий "Галатасарая" Радамель Фалькао может продолжить карьеру за пределами Европы.

По информации AS, звёздный колумбиец получил два предложения от клубов МЛС.

Сообщается, что в подписании 34-летнего футболиста заинтересованы "Нэшвилл Метроз" и "Портленд Тимберс".

Рыночная стоимость форварда оценивается в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Фалькао сыграл за "Галатасарай" 9 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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