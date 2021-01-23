Два клуба МЛС поспорят за Фалькао
Нападающий "Галатасарая" Радамель Фалькао может продолжить карьеру за пределами Европы.
По информации AS, звёздный колумбиец получил два предложения от клубов МЛС.
Сообщается, что в подписании 34-летнего футболиста заинтересованы "Нэшвилл Метроз" и "Портленд Тимберс".
Рыночная стоимость форварда оценивается в 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Фалькао сыграл за "Галатасарай" 9 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
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|34
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|3
|Торонто
|34
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|Ди Си Юнайтед
|34
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|Montreal Impact
|34
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|6
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|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
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|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
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|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34