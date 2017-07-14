Два клуба МЛС пригласили Ибрагимовича

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович получил предложения от двух американских клубов.

Так, 35-летний швед является целью для "Лос-Анджелес Гэлакси" и ФК "Лос-Анджелес".

В свою очередь агент футболиста Мино Райола уже успел заявить, что Златан останется в Европе.

Напомним, что сейчас швед восстанавливается после травмы, полученной в апреле.

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