Два клуба МЛС пригласили Ибрагимовича

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Два клуба МЛС пригласили ИбрагимовичаБывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович получил предложения от двух американских клубов.

Так, 35-летний швед является целью для "Лос-Анджелес Гэлакси" и ФК "Лос-Анджелес".

В свою очередь агент футболиста Мино Райола уже успел заявить, что Златан останется в Европе.

Напомним, что сейчас швед восстанавливается после травмы, полученной в апреле. 

Читайте: Ибрагимович сделал заявление о своём будущем | http://soccernews.ru

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