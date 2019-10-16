Два клуба МЛС сделали предложения Жиру

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Два клуба МЛС сделали предложения Жиру

Форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в США, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По его информации, с опытным французом уже ведут переговоры "Нью-Йорк Сити" и "Ванкувер Уайткепс".

Накануне 33-летний футболист заявил о готовности сменить команду, поскольку он недоволен количеством игровой практики на "Стэмфорд Бридж".

В текущем сезоне Жиру сыграл за "Челси" 5 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает следующим летом. Рыночная стоимость игрока - 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Интер" интересуется форвардом "Челси" Жиру. | http://soccernews.ru
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