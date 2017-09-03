Два клуба планируют следующим летом выкупить контракт Гризманна

Два клуба планируют следующим летом выкупить контракт форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как информирует испанская пресса, по окончанию текущего сезона побороться за 26-летнего нападающего "матрасников" уже сейчас готовы каталонская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что следующим летом сумма отступных за Гризманна уменьшится с 200 миллионов евро до 100 миллионов.

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