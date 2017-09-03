Два клуба планируют следующим летом выкупить контракт Гризманна

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Два клуба планируют следующим летом выкупить контракт ГризманнаДва клуба планируют следующим летом выкупить контракт форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как информирует испанская пресса, по окончанию текущего сезона побороться за 26-летнего нападающего "матрасников" уже сейчас готовы каталонская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что следующим летом сумма отступных за Гризманна уменьшится с 200 миллионов евро до 100 миллионов.

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