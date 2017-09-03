Два клуба планируют следующим летом выкупить контракт Гризманна
Два клуба планируют следующим летом выкупить контракт форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.
Как информирует испанская пресса, по окончанию текущего сезона побороться за 26-летнего нападающего "матрасников" уже сейчас готовы каталонская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что следующим летом сумма отступных за Гризманна уменьшится с 200 миллионов евро до 100 миллионов.
Не пропустите: "Атлетико" призвал Косту вернуться в "Челси". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Месси добивается отставки Бартомеу
-
"Бешикташ" нацелился на защитника "Ювентуса"
-
Райола назвал лучшего итальянского нападающего
-
"Фенербахче" хочет заменить ван Перси российским форвардом
-
"Лестер" может выкупить Драговича за 22 миллиона евро
-
"Рома" продлит контракт с Маноласом
-
Мейрелеш может перейти в "Кальяри"
-
Ла Лига инициировала расследование в отношении "Манчестер Сити" и ПСЖ
-
Венгер: "Я сомневался, стоит ли продлевать контракт с "Арсеналом"
-
Иско и "Реал" не могут договориться по размеру нового оклада футболиста
-
Перес рассматривает вариант с приобретением Икарди
-
Эдер: "Семин рассказал об особенностях жизни в Москве"
-
Месси лично уговаривал Коутиньо перейти в "Барселону"
-
Мансано: "Паулиньо преуспеет в Испании"
-
Азар: "Переход в Ла Лигу? Почему бы и нет"
-
Бубнов: "Из состава сборной России на следующий сбор будет вызвано не более шести игроков"
-
Ромарио: "В ПСЖ Неймару будет труднее выиграть "Золотой мяч"
-
Альба: "Болельщики слишком рано опасаются за результаты "Барселоны"
-
Тухель: "Еще во время первых переговоров "Боруссии" с Дембеле француз заявил, что мечтает играть за "Барселону"
-
Гендир "Динамо" объяснил почему клубу не удалось подписать Данни и Маурисио
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0