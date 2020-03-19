Два клуба поборются с "Баварией" за Сане

У "Баварии" появились конкуренты в борьбе за вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане, утверждает Bild.

По сведениям издания, звёздный немец получил предложения ещё от двух клубов, названия которых не раскрываются.

Сама "Бавария" активно контактирует с 24-летним футболистом, рассчитывая заключить с ним пятилетний контракт.

Напомним, что Сане с августа восстанавливается после разрыва крестообразных колена.

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