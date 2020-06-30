Два клуба поспорят этим летом за Такефусу Кубо

Мадридский "Реал" собирается снова отдать в аренду полузащитника Такефусу Кубо, сообщает AS.

Однако в этот раз королевский клуб намерен найти для японца более статусную команду, чем "Мальорка".

По информации источника, бороться за 19-летнего хавбека планируют "Реал Сосьедад" и "Милан". Баски считаются фаворитами, поскольку сам футболист хочет остаться в Испании.

В текущем сезоне Кубо сыграл за "Мальорку" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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