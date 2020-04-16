Два клуба поспорят за хавбека "Наполи" Аллана

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Два клуба поспорят за хавбека "Наполи" Аллана

У полузащитника "Наполи" Аллана есть два варианта продолжения карьеры, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в подписании бразильского хавбека заинтересованы ПСЖ и "Эвертон".

Трансфер 29-летнего футболиста может обойтись потенциальному покупателю в сумму от 40 до 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Аллан сыграл за "Наполи" 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Арсенал" договорился о переходе защитника ПСЖ. | http://soccernews.ru
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