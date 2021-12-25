Два клуба поспорят за хавбека "Ювентуса" Артура
Полузащитник туринского "Ювентуса" Артур может продолжить карьеру в Англии или Франции.
По информации Daily Mail, в подписании бразильского футболиста заинтересованы "Арсенал" и ПСЖ.
"Старая синьора" готова отдать 25-летнего хавбека в аренду, чтобы он получал больше игровой практики.
В текущем сезоне Артур провёл за "Ювентус" 10 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
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|27
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|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18