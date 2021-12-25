Два клуба поспорят за хавбека "Ювентуса" Артура

Фото инстаграм Артура Мело

Полузащитник туринского "Ювентуса" Артур может продолжить карьеру в Англии или Франции.

По информации Daily Mail, в подписании бразильского футболиста заинтересованы "Арсенал" и ПСЖ.

"Старая синьора" готова отдать 25-летнего хавбека в аренду, чтобы он получал больше игровой практики.

В текущем сезоне Артур провёл за "Ювентус" 10 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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