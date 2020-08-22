Два клуба поспорят за защитника "Спартака" Кутепова

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов, скорее всего, покинет клуб до закрытия трансферного окна.

27-летнему футболисту надоело отсутствие игровой практики. Зная, что главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско на него не рассчитывает, центрбек всерьёз задумался о смене команды.

У игрока сборной России уже есть предложение от турецкого "Сивасспора".Также может возникнуть вариант с переходом в казанский "Рубин".

В прошлом сезоне Кутепов сыграл за "Спартак" 13 матчей, в этом - ни одного. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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