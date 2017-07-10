Два клуба Примеры интересуются Хави Гарсией

Хавбек "Зенита" Хави Гарсия может продолжить карьеру в испанской Примере, сообщает Diario de Sevilla.

По информации ресурса, в услугах футболиста заинтересованы "Бетис" и "Малага". Сообщается, что "Бетис" предлагает игроку четырехлетнее соглашение.

В прошедшем сезоне Гарсия провел 31 поединок и отметился одним голом.

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